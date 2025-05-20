Россиян предупредили о первых признаках цифрового слабоумия

Психолог Булгакова: При цифровой деменции снижаются механизмы работы мозга

Цифровая деменция, или цифровое слабоумие, — это не медицинский диагноз, а описательный термин, рассказала в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. Она пояснила, что при нем пассивное потребление информации через гаджеты, автоматизация задач и многозадачность ослабляют естественные механизмы работы мозга.

По словам Булгаковой, симптомом цифровой деменции является ухудшение кратковременной памяти, например трудности с запоминанием номеров, и снижение концентрации, например неспособность долго фокусироваться на задаче без переключения между вкладками или уведомлений. Также к симптомам она отнесла ослабление критического мышления — зависимость от готовых решений из интернета.

Социальные последствия «цифровой деменции» – это ухудшение качества живого общения, рост конфликтов в семье из-за «залипания» в экраны. Екатерина Булгакова психолог

«При цифровой деменции на эмоциональном уровне человек ощущает повышенную тревожность или раздражительность при отсутствии доступа к гаджетам. Также наблюдается эмоциональное «оцепенение» из-за перегрузки информацией. На практическом уровне происходит утрата навыков пространственной ориентации — мы уже не можем найти нужную улицу или трассу за рулем. Происходят трудности с устным счетом, анализом текста на бумаге», — объяснила психолог.

Эксперт добавила, что хроническая цифровая перегрузка может ускорять возрастное снижение когнитивных функций. У детей и подростков вызывает задержку развития речи, эмоционального интеллекта, проблемы с учебой, объяснила она.

Ранее психолог Булгакова назвала первые признаки лудомании у близких людей. Психолог рассказала, что в ее практике ключевой маркер этого состояния — когда человек перестает осознавать последствия, а его мозг фокусируется только на игре.