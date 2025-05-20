Россиянин домогался девочки в лифте многоэтажки

Жителя Рославля арестовали за домогательства к девочке в лифте

Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Рославля, который домогался девочки в лифте многоэтажного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Смоленской области.

По данным ведомства, все произошло в воскресенье, 18 мая. Мужчина, находясь в лифте дома в 17-м микрорайоне, приставал к потерпевшей. Уточняется, что девочка еще не достигла 14-летнего возраста.

Злоумышленник задержан и отправлен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего девочку-подростка и пристававшего к ней в лифте.