Умерла актриса сериалов «Папины дочки» и «Склифосовский»

Актриса Наталья Пикула умерла на 52-м году жизни после борьбы с раком

Актриса Наталья Пикула, сыгравшая в таких сериалах, как «Папины дочки» и «Склифосовский», умерла на 52-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом РИА Новости рассказал друг артистки, сценарист Илья Замешаев.

«Насколько мне известно, Наталья скончалась из-за онкологии», — сообщил он.

По словам собеседника агентства, прощание с актрисой пройдет в пятницу, 23 мая, в 50-й клинической больнице в Москве. «Ориентировочно в 11 часов», — уточнил Замешаев.

Наталья Пикула родилась в 1974 года в Москве, она окончила Московский институт современного искусства. Артистка приняла участие в 131 проекте, среди которых также «Обручальное кольцо», «Кулагин и партнеры», «След» и другие.