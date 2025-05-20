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05:01, 20 мая 2025Забота о себе

Женщины обсудили отбивающие желание секса мужские привычки

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Женщины обсудили мужские привычки, напрочь отбивающие у них желание секса. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользовательницы порекомендовали мужчинам не самоутверждаться за счет других мужчин.

Когда он задирает парней, которых считает конкурентами. Она не будет любить тебя больше, если ты нахамил симпатичному официанту

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Также женщины посоветовали потенциальным партнерам быть добрее к другим женщинам.

Когда он плохо отзывается о других женщинах, чтобы попытаться заставить меня чувствовать себя особенной. Я хочу, чтобы я тебе нравилась, потому что я тебе нравлюсь, а не потому, что ты ненавидишь всех остальных

NeedsItRoughпользовательница Reddit
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Кроме того, женщины также попросили мужчин говорить на свиданиях не только о себе.

Несколько месяцев назад я обедала в ресторане, и за соседним столиком сидели мужчина и женщина, предположительно, на первом свидании. За все время, что я их подслушивала, женщина говорила меньше 30 секунд, а все остальное время мужчина подробно излагал свою философию жизни альфа-самца и крипто-бро. Очень хотелось повернуться и спросить, почему она все еще сидит там

angelicismпользовательница Reddit

Ранее женщины и мужчины перечислили, какие, кроме измен, причины разрушили их брак. Для многих поводом расторгнуть отношения стали зависимости партнеров.

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