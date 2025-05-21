Экс-депутат Рады раскрыл причины убийства бывшего советника Януковича

Царев: Убийство Портнова могли заказать недовольные клиенты

Убийство юриста и бывшего советника президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова могли заказать его состоятельные клиенты, недовольные оказанными услугами. Такие причины раскрыл экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, его слова приводит «Московский комсомолец».

«По моей информации, не все вопросы, за решение которых Андрей Портнов получил деньги, были решены. И у многих заказчиков время от времени возникали претензии к Андрею. Другими словами, заказчиками убийства Портнова могли стать как украинские спецслужбы, так и влиятельные клиенты, не удовлетворенные работой юриста Портнова», — рассказал Царев.

По его словам, после избрания Владимира Зеленского на пост президента Украины, Портнов пытался согласовать некоторые бизнес-проекты украинских политиков, однако договориться не удалось.

Утром 21 мая стало известно об убийстве бывшего советника Януковича. Преступление произошло в пригороде Мадрида рядом с Американской школой. Сообщается, что в Портнова, который в момент нападения находился за рулем автомобиля, стреляли два или три человека.