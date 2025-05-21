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14:32, 21 мая 2025Ценности

Иностранная модель появилась в Каннах в платье российского бренда

Модель Эльза Хоск посетила Канны в платье российского бренда Anastasia Zadorina
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mohammed Badra / Pool / Getty Images

Шведская топ-модель Эльза Хоск в платье российского бренда посетила Каннский кинофестиваль. Снимки иностранной манекенщицы публикует Page Six.

Бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск появилась на ковровой дорожке в шелковом платье сливочного цвета из кутюрной коллекции марки Anastasia Zadorina. Вечерний наряд украшали плиссировка и бахрома на подоле. Образ дополняли массивные серьги и бриллиантовое колье.

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При этом волосы Хоск убрали от лица, а на лицо знаменитости визажисты нанесли макияж в нюдовых оттенках.

В апреле возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в наряде российского бренда. Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала фото в кожаной парке марки Fantôme.

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