Иностранная модель появилась в Каннах в платье российского бренда

Модель Эльза Хоск посетила Канны в платье российского бренда Anastasia Zadorina

Шведская топ-модель Эльза Хоск в платье российского бренда посетила Каннский кинофестиваль. Снимки иностранной манекенщицы публикует Page Six.

Бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск появилась на ковровой дорожке в шелковом платье сливочного цвета из кутюрной коллекции марки Anastasia Zadorina. Вечерний наряд украшали плиссировка и бахрома на подоле. Образ дополняли массивные серьги и бриллиантовое колье.

При этом волосы Хоск убрали от лица, а на лицо знаменитости визажисты нанесли макияж в нюдовых оттенках.

В апреле возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в наряде российского бренда. Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала фото в кожаной парке марки Fantôme.