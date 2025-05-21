Метеоролог рассказал о возвращении летней погоды в Москву

Метеоролог Вильфанд: В конце этой недели в Москву придет июньская погода

Летняя погода придет в Москву 23 мая, дневная температура вырастет до 24-26 градусов и, превысив норму на 4 градуса, будет соответствовать климатической норме июня. Ночью воздух прогреется до 10 градусов. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«19 и 20 мая в первой половине дня мрачно, тускло. Солнечная энергия поглощалась или отражалась от облаков, 21 мая уже днем 18-20 градусов, и дальше с четверга идет повышение температуры, уже дневные температуры будут 20-22, потому что переменная облачность», — сказал Вильфанд.

По его данным, с 23 по 25 мая в столице ожидается высокая температура — 24-26 градусов. Также с пятницы начинают расти ночные температуры из-за воздушных масс с юга. 23 мая ночная температура составит около 10 градусов тепла, а с 24 по 26 мая ночной воздух прогреется до 12-14 градусов. Осадков с четверга по субботу не ожидается, но возможен дождь в конце дня 25 мая, добавил Вильфанд.

«Вполне летняя погода, температура будет выше нормы на 3-4 градуса. Уже с пятницы на 4 градуса, то есть это будет июньская погода. Но потом небольшое понижение температуры, потому что воздушные массы уже будут с северо-запада поступать, но уже таких сильных холодов не будет. Температура понизится в понедельник-вторник [2-3 мая] на 5 градусов, но все равно будет около 20», — уточнил метеоролог.

Резких похолоданий ближайшие 7-10 дней не будет, небольшое понижение температуры будет только в начале следующей недели, резюмировал научный руководитель Гидрометцентра.

19 мая Вильфанд предупредил о высокой пожароопасности в шести регионах России. Речь идет о Волгоградской области и нескольких регионах Сибири — Алтайском и Забайкальском краях, Томской и Иркутской областях, а также Бурятии. По словам синоптика, растущая опасность пожаров связана со сходом снега и сильной солнечной энергией, свойственной третьей декаде июля.