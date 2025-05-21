Мужчина ударил битой по голове шедшую на экзамен подростка в российском регионе

В Благовещенске неизвестный ударил битой по голове подростка, шедшую на экзамен

В Благовещенске неизвестный с битой напал на 16-летнюю жительницу города, ее с травмами на улице обнаружили прохожие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию поступило сообщение об обнаружении на улице Театральной несовершеннолетней с телесными повреждениями. Подростка доставили в больницу. Было установлено, что на нее напал мужчина. Его приметы определены, полицейские разыскивают злоумышленника.

Как сообщает ТАСС, неизвестный ударил потерпевшую, когда она шла утром на экзамен, по голове битой и скрылся. Подросток получила сотрясение мозга и рассечение головы.

Ранее стало известно, что в Петербурге неизвестный напал на подростков со страйкбольным автоматом.

