Мужчины попытались вывезти из России таблетки на шесть миллионов рублей

В Северной Осетии таможенники пресекли контрабанду таблеток на 6 млн руб.

В Северной Осетии таможенники пресекли контрабанду капсул с сильнодействующим веществом на шесть миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Инспекторы обнаружили 12,5 тысячи таблеток красно-белого цвета под обшивкой минивэна во время досмотра на пункте пропуска «Верхний Ларс». Водитель вместе с попутчиком планировали вывезти капсулы в Грузию. Кроме того, другие таблетки был найдены в сумке пассажира. Экспертиза показала, что в них есть сильнодействующее вещество трамадол и наркотическое средство метадон.

Мужчин задержали. Им грозит уголовная ответственность по статье о контрабанде сильнодействующих веществ, наркотических средств в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Ранее ФСБ показала видео задержания причастных к контрабанде в Европейский союз 1,8 тонны кокаина.