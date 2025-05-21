Обращения российских губернаторов к Путину на тему выборов оказались фейковыми

Обращения губернаторов к Путину на тему выборов президента оказались фейковыми

В сети распространились многочисленные сообщения о том, что российские губернаторы якобы массово обратились к действующему президенту России Владимиру Путину с просьбой баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2030 году. Данная информация не нашла реального подтверждения, видео оказались фейковыми.

В частности, соответствующие ролики были опубликованы от глав Нижегородской, Томской, Липецкой и Кировской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. «Только вы можете сегодня гарантировать устойчивое развитие страны и справедливое будущее для миллионов», — утверждает на видео руководитель Нижегородской области Глеб Никитин.

В действительности все тиражируемые видео являются дипфейками, о чем можно судить по ряду признаков. В частности, на кадрах заметны неестественные движения бровей и губ спикеров вкупе с несоответствием темпу речи, а также слабовыраженная мимика и интонация. Кроме того, видно, что изображения нередко «рябят». Для создания дипфейков были использованы реальные видео с участием губернаторов.

Так, для фейка с Никитиным было заимствовано видео из его официального Telegram-канала, опубликованное в июне прошлого года — тогда он посетил музей-заповедник «Большое Болдино» и зачитал под запись отрывок из поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин».

Также было использовано обращение главы Томской области Владимира Мазура, опубликованное в сентябре 2022 года в Telegram — в нем губернатор поблагодарил жителей региона, проголосовавших за его кандидатуру на выборах.

Для фейка с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым было взято реальное видео из его официального Telegram-канала от 10 июля 2023 года: оно было посвящено всероссийской акции #СпасибоУчителю — Артамонов вспомнил своего школьного учителя истории и поблагодарил его за все, чему тот его научил.

При этом в тиражируемом видео с руководителем Кировской области Александром Соколовым был использован фрагмент его прямого эфира во «ВКонтакте» от 17 апреля текущего года, в ходе которого он отвечал на вопросы граждан.

Наконец, ролик, якобы записанный от лица главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, в действительности был опубликован в его официальном Telegram-канале еще 20 октября 2024 года: в нем он поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

Утверждения, что несколько губернаторов обратились к Путину по поводу выборов в 2030 году, не получили распространения в СМИ.

В сети были растиражированы видео с обращениями губернаторов Нижегородской, Томской, Липецкой и Кировской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа к российскому президенту на тему выборов. Данные ролики не нашли реального подтверждения и оказались фейковыми.

По результатам анализа системы мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир», видео являются дипфейками.

«Зефир» была разработана АНО «Диалог регионы» для мониторинга аудиовизуального контента, в том числе для выявления материалов категории «дипфейк».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».