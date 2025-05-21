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13:14, 21 мая 2025Культура

Российский рэпер заявил об уважении к криминальному авторитету

Рэпер OG Buda заявил, что гордится своим отцом-бандитом
Ольга Коровина

Кадр: GAZ LIVE / YouTube

Рэпер Григорий Ляхов, выступающий под псевдонимом OG Buda, рассказал о своем отношении к отцу, который был известным криминальным авторитетом. Об этом он высказался в шоу «Вопрос ребром».

Артист признался в уважении к своему отцу Алексею Ляхову, одному из лидеров тюменской ОПГ «Десятка». «Я очень уважаю отца. Времена были такие, двигались, как могли», — заявил музыкант.

OG Buda отметил, что не считает правильным романтизацию криминала. По его словам, большинства «реальных бандосов давно не стало, в этом ничего крутого». Тем не менее рэпер сообщил, что слышал о своем отце много хорошего. Так, Алексей Ляхов якобы раздавал деньги пожилым людям и совершал добрые поступки. «Поэтому я его уважаю и горжусь им», — добавил артист.

Ранее OG Buda объявил о переносе своих выступлений в Омске и Новосибирске. До этого общественники потребовали отменить его выступление, указав, что творчество рэпера пропагандирует разврат, наркотики, ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и нецензурную лексику.

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