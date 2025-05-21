Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:59, 21 мая 2025Бывший СССР

Порошенко стал подозреваемым по новому делу

Порошенко подозревают в причастности к составлению Харьковских соглашений
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Следствие Украины подозревает бывшего президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в причастности к составлению «Харьковских соглашений», передает издание «Украинская правда» (УП).

«Это очень интересно: оказывается не Грищенко, Демченко, Левочкин или кто там еще этим занимался, а Порошенко, которого даже тогда не было уже в должности, готовил эти "Харьковские соглашения". Ну просто абсурд», — привело издание слова источника из окружения Порошенко.

Сообщается, что в рамках новых обвинений пятого президента Украины, уже проведены обыски у Константина Елисеева, который с 2010 по 2015 год занимал должность представителя страны при Европейском союзе, а с 2015 по 2019 год был заместителем главы Администрации президента Украины (сегодня имеет название офис президента).

В апреле 2010 года в Харькове было подписано соглашение между Россией и Украиной, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ на украинской территории был продлен на 25 лет — с 2017 до 2042 года с возможностью дальнейшей пролонгации каждые пять лет. В обмен Киев получил от Москвы скидку на закупку природного газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Советник Путина назвал украинский кризис внутренним из-за юридического существования СССР

    Хинштейн объявил об освобождении всей территории Курской области от ВСУ

    Чулпан Хаматова заявила об ощущении себя европейкой

    В московских аэропортах снова ввели ограничения на полеты спустя два часа после их отмены

    Американского певца освободят из тюрьмы за 6,7 миллиона долларов

    Трамп увидел в Эрдогане нового друга и союзника

    Вероятность отмены санкций после прекращения кризиса на Украине оценили

    В Сумах прогремел взрыв

    Порошенко стал подозреваемым по новому делу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости