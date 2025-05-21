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16:56, 21 мая 2025Силовые структуры

Россиянина Исуса Христоса хитростью доставили в суд

В суд Казани приставы доставили жителя Исуса Христоса и оштрафовали на ₽60 тысяч
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Судебные приставы хитростью доставили в суд 45-летнего жителя Казани по делу о «резиновой» квартире. Об этом сообщает KAZANFIRST.

Россиянин скрывался и не являлся в Московский районный суд Казани для рассмотрения дела о фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в своей квартире площадью 31,9 квадратных метров. Тогда судья вынес постановление о его принудительном приводе. Приставы прибыли по адресу проживания обвиняемого, но им никто не открыл дверь.

После безуспешных попыток достучаться, они позвонили мужчине на мобильный телефон и услышали доносящийся из квартиры звонок. Тогда приставы схитрили, сделав вид, что ушли, а сами ждали, когда хозяин выйдет из дома. Ничего не подозревающий мужчина пошел за покупками, но приставы привезли его на суд. Там его оштрафовали на 60 тысяч рублей за неповиновение представителю власти.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что число уголовных дел в сфере незаконной миграции увеличилось в два раза.

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