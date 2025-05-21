Информация об отсутствии покупателей российского СПГ не подтвердилась

Издание Bloomberg сообщило, что российский завод по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» остановил масштабное производство в октябре из-за санкций, которые уменьшили спрос за рубежом. По его данным, прошлым летом заводу удалось отправить несколько партий газа, но ни одна из них не нашла покупателей, однако эти сведения не подтвердились.

В публикации отмечается, что расширение проекта продолжается даже на фоне ограничений в поставках оборудования и технической экспертизе. Участниками «Арктик СПГ-2» являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания «Новатэк» (60 процентов), французская корпорация TotalEnergies (10 процентов), китайские CNPC (10 процентов) и CNOOC (10 процентов), а также имеющий 10 процентов японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25 процентов принадлежит Mitsui и 75 процентов — JOGMEC.

Страны Азии, в частности, Китай, неоднократно говорили о заинтересованности в российском СПГ. Так, официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя санкции США против «Арктик СПГ-2», заявляла, что Китай и Россия продолжат осуществлять нормальное торговое и экономическое сотрудничество, исходя из духа взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.

Посол Индии в РФ Винай Кумар в свою очередь сообщал, что при необходимости Индия готова увеличить закупки российского СПГ. «Российский СПГ импортируется в Индию последние пять лет. И хотя есть колебание цен, я не вижу причин, по которым он не должен оставаться в том же диапазоне или даже увеличиваться в зависимости от ценовой конкурентоспособности и гарантий поставок. И это можно увеличить», — заявил он.

Кроме того, стало известно, что Евросоюз в первом квартале закупил российский трубопроводный газ на 1,8 миллиарда евро, а сжиженный природный газ (СПГ) — на 2,7 миллиарда евро. Суммарные закупки ЕС российского газа с начала года выросли на 28 процентов — до 4,5 миллиарда евро. В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в четыре раза за три года за счет увеличения цен и объема его поставок из РФ.

Информация о том, что на российский СПГ нет покупателей в мире, не получила распространения среди российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».