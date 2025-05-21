Телеведущих насмешила техническая неполадка в прямом эфире

Daily Mail: Ведущих Кея и Кэмпбелл насмешила неполадка в эфире «Би-би-си»

Ведущих популярного ток-шоу «Завтрак» на телеканале «Би-би-си» (BBC Breakfast) Джона Кея и Сару Кэмпбелл насмешила техническая неполадка, которая произошла в прямом эфире передачи. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Во время прямого включения с фестиваля цветов, где метеоролог Кэрол Кирквуд озвучивала прогноз погоды, в студии возникли технические сбои. Экран, на котором транслировали Кирквуд, внезапно погас, что развеселило сидящих в студии телеведущих.

Кей в шутку заявил, что не понял, куда пропала метеоролог, и добавил, что сад резко потемнел. Кэмпбелл развеселила его реплика и она иронично заметила, что это ночной сад. После этого экран отключался еще несколько раз.

В итоге Кирквуд смогла вернуться в эфир и завершить свой репортаж. «Мы напоили и накормили наше техническое оборудование на шоу цветов и Кэрол вновь зацвела», — в шутку подытожил Кирквуд.

Ранее сообщалось, что популярное британское ток-шоу «Этим утром» (This Morning) представило новую необычную ведущую и напугало телезрителей. Из-за технических неполадок она периодически зависала и не могла завершить свои фразы.