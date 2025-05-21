У российских военных нашли боевого осла в шлеме

Mash Gor: Российские военные используют на передовой боевого осла с рацией

Российские военные под Купянском Харьковской области используют боевого осла. Фото животного показал Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что осла привезли из Кабардино-Балкарии. На опубликованных кадрах он носит на голове каску, а на спине — рацию.

«Бойцы первого танкового полка "Лихорадки" теперь не просто работают с БПЛА, а еще и с Кабардино-Балкарским БОП — боевой ослиной поддержкой. Шлем, рация — готов к выдвижению и морковке», — говорится в сообщении канала.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что российские войска начали применять лошадей и ослов для обеспечения логистики на некоторых участках фронта. По данным издания, животных используют для доставки боеприпасов, снаряжения и продовольствий до подразделений, находящихся в труднодоступных местах.