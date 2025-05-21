Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:05, 21 мая 2025Бывший СССР

У российских военных нашли боевого осла в шлеме

Mash Gor: Российские военные используют на передовой боевого осла с рацией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные под Купянском Харьковской области используют боевого осла. Фото животного показал Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что осла привезли из Кабардино-Балкарии. На опубликованных кадрах он носит на голове каску, а на спине — рацию.

«Бойцы первого танкового полка "Лихорадки" теперь не просто работают с БПЛА, а еще и с Кабардино-Балкарским БОП — боевой ослиной поддержкой. Шлем, рация — готов к выдвижению и морковке», — говорится в сообщении канала.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что российские войска начали применять лошадей и ослов для обеспечения логистики на некоторых участках фронта. По данным издания, животных используют для доставки боеприпасов, снаряжения и продовольствий до подразделений, находящихся в труднодоступных местах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Раскрыто отношение мужчин и женщин к сексу по дружбе

    В Испании озвучили одну из версий убийства бывшего советника Януковича

    Обычные продукты оказались оружием против старения

    Москвичам назвали дату наступления метеорологического лета

    Израильские солдаты обстреляли делегацию дипломатов в Палестине

    Девушка забыла хорошо знакомый иностранный язык после странного приступа

    Военкор рассказал об угрозе логистике Украины из-за российских дронов

    Бывший хоккеист клубов КХЛ умер в возрасте 33 лет

    Задержанного за дачу взятки экс-замглавы Тамбовской области попросили арестовать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости