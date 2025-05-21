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12:49, 21 мая 2025Мир

В Германии поймали планировавших теракты подростков-нацистов

AP: Полиция ФРГ арестовала участников ультраправой группы, планировавшей теракты
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Bernd Wüstneck / dpa / Globallookpress.com

Полиция Германии арестовала пятерых участников ультраправой экстремистской группы «Последняя волна обороны», планировавшей теракты против мигрантов и своих политических оппонентов. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление Генпрокуратуры ФРГ.

«Аресты, проведенные рано утром в разных частях Германии, сопровождались обысками на 13 объектах в Саксонии и Тюрингии», — говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что четверым арестованным предъявлены обвинения в членстве в экстремистской организации, еще одному — в ее поддержке. Отмечается, что все подозреваемые, часть из которых также обвиняется в покушении на убийство и поджоге, — подростки 14-18 лет.

Ранее немецкая полиция арестовала лидера сепаратистской организации «Королевство Германия» и самопровозглашенного монарха Петера Фитцека. В МВД Германии сообщили, что участники группировки создали на территории страны параллельное государство и занимались преступными финансовыми операциями.

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