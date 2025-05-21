В Кремле прокомментировали предложение Папы Римского по урегулированию на Украине

Песков: Россия приветствует усилия всех стран по урегулированию на Украине

Россия приветствует усилия всех стран, которые хотят поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал предложение Папы Римского Льва XIV о проведении следующих переговоров с Украиной в Ватикане.

«Мы, разумеется, традиционно приветствуем готовность и усилия всех тех стран, которые хотят поспособствовать скорейшему регулированию», — сказал он.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил о готовности принять переговоры России и Украины в Ватикане. Уточняется, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с понтификом, в ходе которого они обсудили необходимые шаги для построения прочного мира на Украине.