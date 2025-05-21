Российские политологи Копатько и Безпалько прокомментировали убийство Портнова

Российские политологи усомнились в причастности президента Украины Владимира Зеленского к убийству Андрея Портнова, бывшего советника экс-главы Украины Виктора Януковича. Своим мнением в беседе с «Лентой.ру» поделились социолог и политолог Евгений Копатько и политолог Богдан Безпалько.

Версия о наличии у Портнова компромата на украинских чиновников, по мнению Копатько, вызывает сомнения. «И в США, и в Великобритании, и у европейцев, которые симпатизируют Украине, есть, думаю, огромное количество компромата на украинскую власть», — прокомментировал он.

Безпалько, в свою очередь, считает, что на фоне переговоров и других скандалов, возможный компромат Портнова выглядит слишком невыразительно.

Утром 21 мая стало известно об убийстве бывшего советника Януковича. Преступление произошло в пригороде Мадрида рядом с Американской школой. Сообщается, что в Портнова, который в момент нападения находился за рулем автомобиля, стреляли два или три человека.