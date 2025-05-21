Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:04, 21 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России усомнились в причастности Зеленского к убийству экс-советника Януковича

Российские политологи Копатько и Безпалько прокомментировали убийство Портнова
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Российские политологи усомнились в причастности президента Украины Владимира Зеленского к убийству Андрея Портнова, бывшего советника экс-главы Украины Виктора Януковича. Своим мнением в беседе с «Лентой.ру» поделились социолог и политолог Евгений Копатько и политолог Богдан Безпалько.

Версия о наличии у Портнова компромата на украинских чиновников, по мнению Копатько, вызывает сомнения. «И в США, и в Великобритании, и у европейцев, которые симпатизируют Украине, есть, думаю, огромное количество компромата на украинскую власть», — прокомментировал он.

Безпалько, в свою очередь, считает, что на фоне переговоров и других скандалов, возможный компромат Портнова выглядит слишком невыразительно.

Утром 21 мая стало известно об убийстве бывшего советника Януковича. Преступление произошло в пригороде Мадрида рядом с Американской школой. Сообщается, что в Портнова, который в момент нападения находился за рулем автомобиля, стреляли два или три человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Союзник Путина предложил США сделку по минералам

    Фитнес-браслет назвал биологический возраст Роналду

    Курс биткоина взлетел

    Россияне потратили миллионы на Лабубу

    В России усомнились в причастности Зеленского к убийству экс-советника Януковича

    Рубио назвал цель переговоров США с Россией

    Популярный российский комик назвал минус дорог в одной европейской стране

    Трое россиян предстанут перед судом за похищение человека и вымогательство

    Прокуратура раскрыла грозящий Невзорову по делу об экстремизме срок

    Рубио не поддался на провокацию в отношении Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости