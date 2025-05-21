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16:00, 21 мая 2025Экономика

Вероятность отмены санкций после прекращения кризиса на Украине оценили

Тимофеев: Санкции против РФ не отменят даже после прекращения кризиса на Украине
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Западные санкции, которые ввели против России, вряд ли отменят. Вероятность снятия ограничений оценил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, его цитирует ТАСС

По словам эксперта, переговоры России и Украины породили на рынке определенный оптимизм. Однако быстрых результатов здесь ожидать не стоило, и даже если переговоры приведут к прекращению кризиса, санкции вряд ли отменят.

«Практически ни одного случая, когда достижение политических договоренностей или политический прогресс приводили бы к отмене или смягчению санкций. Как правило, ситуация такая: есть прогресс, а санкции начинают смягчаться в виде генлицензий, исключений, вейверов. Этот процесс затягивается. Даже если мы увидим политический прогресс, отмены санкций не будет. Будет их, может быть, деэскалация. Все известные нам правовые механизмы по санкциям сохранятся», — подчеркнул он.

Ранее управляющий партнер O2 Consulting Ольга Сорокина отметила, что если санкции будут сниматься не быстро и не полностью, то это будет стимулировать российскую экономику частично адаптироваться к новым реалиям, переориентироваться на новые рынки как в части экспорта, так и в части импорта. Однако, учитывая опыт взаимодействия с иностранными корпорациями, можно сказать, что большая часть компаний ушла навсегда и не рассматривает вариантов возвращения, добавила эксперт.

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