Бастрыкин прокомментировал ужесточение ответственности за осквернение воинских захоронений

Бастрыкин поддержал ужесточение ответственности за осквернение захоронений

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поддержал ужесточение ответственности за осквернение воинских захоронений, мемориальных сооружений и других объектов, которые увековечивают память людей, отдавших свою жизнь при защите Отечества. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Сейчас установлена ответственность за уничтожение или повреждение памятников, а осквернение в диспозиции статьи 243.4 УК РФ отсутствует, пояснил глава ведомства. По его словам, пытаясь навредить таким памятникам, злоумышленники выражают пренебрежительное отношение к воинам и исторической памяти. Бастрыкин подчеркнул, что такие преступления заслуживают справедливого и сурового наказания.

Ранее Бастрыкин предложил закрепить национальную идею в Конституции России.

