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11:42, 22 мая 2025Силовые структуры

Бастрыкин прокомментировал ужесточение ответственности за осквернение воинских захоронений

Бастрыкин поддержал ужесточение ответственности за осквернение захоронений
Варвара Митина (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поддержал ужесточение ответственности за осквернение воинских захоронений, мемориальных сооружений и других объектов, которые увековечивают память людей, отдавших свою жизнь при защите Отечества. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Сейчас установлена ответственность за уничтожение или повреждение памятников, а осквернение в диспозиции статьи 243.4 УК РФ отсутствует, пояснил глава ведомства. По его словам, пытаясь навредить таким памятникам, злоумышленники выражают пренебрежительное отношение к воинам и исторической памяти. Бастрыкин подчеркнул, что такие преступления заслуживают справедливого и сурового наказания.

Ранее Бастрыкин предложил закрепить национальную идею в Конституции России.

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