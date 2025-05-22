Телезвезда Ким Кардашьян стала юристом после трех провальных экзаменов

Американская телезвезда Ким Кардашьян стала юристом после шести лет обучения. Об этом сообщает The Sun.

44-летняя бизсневумен устроила вечеринку в честь получения диплома. Известно, что прежде чем приступить к обучению предпринимательница три раза провалила экзамен для юристов-первокурсников, так называемый baby bar exam, который необходим для прохождения некоторых юридических программ в Калифорнии.

«Все, ребята, вы прошли этот путь вместе со мной», — высказалась Кардашьян в соцсетях, опубликовав также кадры с вручения диплома. Преподаватель знаменитости рассказал, что в общей сложности студентка изучала право 5184 часа.

Ранее в мае Ким Кардашьян представила нижнее белье с неожиданной деталью. В ассортименте ее марки Skims появился бюстгальтер с деталью на лифе, которая имитирует пирсинг сосков.