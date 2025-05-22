Макрон рассказал об общих целях Франции и Китая по Украине

Макрон: Париж и Пекин выступают за прекращение огня на Украине

Париж и Пекин выступают за скорейшее установление режима прекращения огня на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам политика, Китай и Франция преследуют одну общую цель в отношении конфликта на Украине. «Прочный и надежный мир. Он начинается с немедленного и безоговорочного прекращения огня», — написал он на своей странице в Х.

В марте Макрон заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может сыграть очень активную роль в укреплении мира на Украине. Французский лидер также отметил значимость мирной инициативы, которую глава Китая предпринял с Бразилией.