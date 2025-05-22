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00:30, 22 мая 2025Из жизни

Мошенник украл два миллиарда рублей и попытался сбежать на подводном скутере

В США мошенник попытался сбежать от ФБР на подводном скутере и попался
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: David Swanson / Reuters

В штате Калифорния, США, мужчина, пытавшийся сбежать от ФБР под водой, признался в мошенничестве и отмывании денег. Об этом пишет ABC News.

Согласно обвинению, 48-летний Мэтью Пирси в течение пяти лет собирал деньги с инвесторов и тратил их на себя. В частности, он купил два дома. Всего в распоряжении Пирси было 35 миллионов долларов (2,8 миллиарда рублей), из которых он выплатил инвесторам только 8,8 миллиона долларов (706 миллионов рублей), а остальные фактически украл.

Агенты ФБР вышли на Пирси в ноябре 2020 года. Они гнались за мошенником на автомобиле, пока он не остановился у озера Шаста и не прыгнул в него с подводным скутером. Он попытался уйти от погони, переждав ее под водой, но через 20 минут был вынужден выйти на берег. Там он и попался ФБР.

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После ареста Пирси пытался отговорить инвесторов и свидетелей от дачи показаний против него. Кроме того, из-за решетки он присылал своим пособникам зашифрованные сообщения с указанием избавиться от вещей в его камере хранения.

Агенты ФБР перехватили эту переписку и осмотрели камеру. Внутри они обнаружили парик и 31 тысячу швейцарских франков (2,9 миллиона рублей). Приговор Пирси вынесут в сентябре.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мать устроила погоню за похитителями сына, которые хотели сделать из него мошенника. Она догнала их на мотоцикле и напугала полицией.

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