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13:02, 22 мая 2025Силовые структуры

Украинского военного осудили за террористический акт в Курской области

Суд приговорил украинского военного к 16 годам за теракт в Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд приговорил украинского военного Андрея Пасько к 16 годам за теракт в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, в октябре 2024 года Пасько в составе подразделений ВСУ незаконно вторгся на территорию России. Находясь в Суджанском районе, он, угрожая оружием, мешал эвакуации мирных граждан из хутора Зеленый Шлях.

В ходе боевых действий он был задержан российскими военнослужащими и передан следствию.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что из-за расправы военнослужащих ВСУ над жительницей Курской области возбудили дело о теракте.

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