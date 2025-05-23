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19:11, 23 мая 2025Мир

Американцы и россияне перестали видеть друг в друге врагов

Спецпредставитель Дмитриев: Россия и США перестали видеть друг в друге врагов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Граждане России и США перестали видеть друг в друге врагов. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Россияне и американцы надеются на диалог и сотрудничество», — написал чиновник.

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Дмитриев указал, что если ранее США считали противником 76 процентов россиян, то сейчас — 27 процентов. При этом, отметил он, процент американцев, считающих Россию враждебным государством, снизился с 70 до 50 процентов.

Ранее переехавшая в Россию американская семья развеяла распространенные на ее родине мифы о стране.

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