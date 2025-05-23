Американцы и россияне перестали видеть друг в друге врагов

Спецпредставитель Дмитриев: Россия и США перестали видеть друг в друге врагов

Граждане России и США перестали видеть друг в друге врагов. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Россияне и американцы надеются на диалог и сотрудничество», — написал чиновник.

Дмитриев указал, что если ранее США считали противником 76 процентов россиян, то сейчас — 27 процентов. При этом, отметил он, процент американцев, считающих Россию враждебным государством, снизился с 70 до 50 процентов.

Ранее переехавшая в Россию американская семья развеяла распространенные на ее родине мифы о стране.