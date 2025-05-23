Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:30, 23 мая 2025Из жизни

Бармен-извращенец установил скрытую камеру в женском туалете ресторана

WKRC-TV: В США бармен установил скрытую камеру в женском туалете ресторана
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: видео KTNV / LVMPD/CNN / CNN Newsource

В США арестовали бармена из Лас-Вегаса, который установил скрытые камеры в женском туалете своего заведения. Об этом сообщает WKRC-TV.

Расследование против Кристофера Коэна, который работал в ресторане John Cutter Tavern началось в апреле. Тогда 18-летняя посетительница бара обнаружила в туалете подозрительное устройство, которое выглядело как зарядное, однако в нем была карта памяти. Следователи нашли на карте видео, на которых посетительницы ресторана пользовались туалетом.

Вскоре стало ясно, что камеру в туалете установил Коэн, много лет работавший в John Cutter Tavern. В ходе следствия также выяснилось, что мужчина установил скрытую камеру в туалете у себя дома. На одной из записей были девочки восьми и тринадцати лет, причем одна из них была дочерью бармена-извращенца.

Материалы по теме:
Монстр из ниоткуда Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Монстр из ниоткудаПропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
2 октября 2020
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022

Мужчина признал, что поставил скрытую камеру дома, однако отрицал, что сделал это и в туалете ресторана. 15 мая машину Коэна остановили патрульные и нашли у него три грамма кокаина. В итоге американца обвинили в незаконном подглядывании за людьми, производстве сексуального контента с участием детей и хранении наркотиков.

Коэну назначен залог в 75 тысяч долларов. Ему запрещено общаться с несовершеннолетними, в том числе и с дочерью.

Ранее в американском штате Флорида арестовали 68-летнего мужчину, который шесть лет снимал останавливавшуюся в его доме приятельницу. Извращенец заявил пострадавшей, что она случайно попала на запись скрытой камеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины. Какие детали необходимо учесть?

    Опубликованы кадры с места попадания обломков дрона в многоэтажку Ельца

    Пленный рассказал об отсутствии военнослужащих младше 45 лет в ВСУ

    ФСБ задержала похитивших с предприятия килограммы золотого песка россиян

    Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье сняли на видео

    Крейсер «Архангельск» выполнил стрельбу «Калибром» по береговой цели

    Microsoft начал блокировать отправку электронных писем со словами «Палестина» и «Газа»

    В Госдуме призвали МВД к проверке из-за истязания котенка в Подмосковье

    Россиянам назвали сроки самой выгодной покупки авиабилетов

    Элизабет Херли показала фото в облегающем платье без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости