Элизабет Херли показала фото в облегающем платье без бюстгальтера

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фото, на котором запечатлена в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в золотистом облегающем платье, оформленном глубоким V-образным декольте. При этом видно, что звезда «Остина Пауэрса» не стала надевать под наряд бюстгальтер.

При этом Херли дополнила свой образ массивными серьгами. Также она прибегла к помощи специалистов. Так, визажисты сделали знаменитости яркий макияж глаз и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты уложили ее волосы в объемные локоны.

В апреле Элизабет Херли опубликовала откровенное пляжное фото.

