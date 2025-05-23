Европейские железнодорожники устроили забастовку

Работники железной дороги в Италии устроили забастовку

Работники железной дороги в Италии устроили забастовку по призыву крупнейших профсоюзов отрасли. Об этом сообщает РИА Новости

В результате забастовки десятки поездов были отменены, а также задержались в пути. Некоторые пригородные маршруты задерживаются вплоть до 100 минут. В то же время Государственная железнодорожная компания FS Italiane пообещала, что ряд поездов будет работать несмотря ни на что — среди них скоростные экспрессы на важнейших направлениях и поезда международного следования.

Причиной забастовки стала нехватка персонала, из-за которой существенно выросла нагрузка на работников. Представители железнодорожной отрасли настаивают на продлении национального коллективного договора и требуют создать более достойные условия труда.

В марте 2025 года в 13 аэропортах Германии начались однодневные предупредительные забастовки. Они прошли в аэропортах Берлина, Бремена, Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, а также в аэропортах Кельн/Бонн и Лейпциг/Галле. Из-за забастовок отменили почти три с половиной тысячи рейсов, а в ассоциации воздушного транспорта BDL их назвали несоразмерными и призвали к новым правилам их проведения в секторах критически важной инфраструктуры.