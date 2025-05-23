Европейского производителя лекарств оштрафовали в России за повышение цен

ФАС оштрафовала фармкомпанию КРКА из-за монопольно высоких цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала базирующуюся в Словении фармкомпанию КРКА, в отношении которой ранее возбудили дело о необоснованном повышении цен на не имеющее аналогов лекарство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС признала, что европейский производитель установил монопольно высокие цены на отдельные дозировки препарата «Ко-Дальнева». Она предписала прекратить нарушения путем установления экономически обоснованной цены.

Уточняется, что ООО «КРКА-РУС» оштрафовали в соответствии с частью 1 статьи 14.31 Кодекса об административных правонарушениях РФ. С юрлиц в рамках указанной нормы за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке взыскивают от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

Как напомнили в антимонопольной службе, ранее фармкомпания пыталась обжаловать решение и предписание ФАС, касавшееся ее доминирующего положения на рынке лекарственных препаратов с МНН, но Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ведомства.

КРКА является международной фармацевтической компанией, общий объем продаж которой в 2023 году превысил 1,8 миллиарда евро. Продукцию она продает более чем в 70 странах, производя ее не только в Словении, но и в России, Польше, Хорватии и ряде других стран.