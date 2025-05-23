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11:25, 23 мая 2025Силовые структуры

МВД проведет проверку из-за нападения на главу крупнейшего оборонного предприятия

В Кургане идет проверка из-за нападения на руководителя оборонного предприятия
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Кургане полиция проводит проверку из-за нападения на руководителя крупнейшего российского оборонного предприятия Андрея Кондратьева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.

По данным ведомства, сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Вечером 22 мая в одном из домов города на руководителя оборонного предприятия НПО «Курганприбор» Кондратьева в подъезде напал мужчина с молотком и несколько раз ударил его по голове. После этого преступник скрылся с места преступления.

Пострадавший находится в больнице. Нападавшего ищут сотрудники правоохранительных органов.

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