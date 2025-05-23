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20:15, 23 мая 2025Мир

Неизвестные обстреляли научно-исследовательское судно России у берегов Мозамбика

Посольство РФ в Мозамбике: 10 мая неизвестные обстреляли исследовательское судно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Неизвестные 10 мая обстреляли российское научно-исследовательское судно «Атлантида» у берегов Мозамбика. Об этом заявила пресс-атташе посольства России в Мапуту Полина Жукова, сообщает ТАСС.

«Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно "Атлантида" у мозамбикского побережья Индийского океана», — сказала она.

В российской дипмиссии указали, что никто из граждан России не пострадал. Уточняется, что был нанесен незначительный ущерб оборудованию. После инцидента судно совершило заход в порт Мапуту, а затем взяло курс на южноафриканский Дурбан.

Ранее посольство России в Республике Корея заявило, что российское судно Crystal Asia загорелось близ порта Камчхон в южнокорейском городе Пусан. В дипмиссии указали, что в результате пожара шесть россиян пострадали.

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