Невролог перечислила первые признаки шизофрении

Невролог Демьяновская: В начале шизофрении человек теряет интерес к общению

Первая стадия шизофрении длится от нескольких месяцев до нескольких лет, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. Первые признаки психического заболевания она перечислила в беседе с РИАМО.

Демьяновская рассказала, что первая стадия заболевания называется продромальной. «Человек постепенно теряет интерес к учебе, работе, общению, хобби, перестает следить за внешним видом, становится эмоционально холодным и отстраненным. Ему становится сложнее воспринимать новую информацию, сосредоточиться на задаче, выразить словами свою мысль, повышаются тревожность и подозрительность», — указала на тревожные симптомы она.

Кроме того, в начале заболевания человек может жаловаться на то, что он ощущает окружающую действительность нереальной, с трудом понимает речь людей, добавила врач. Активная стадия болезни длится несколько лет, и в это время в дополнение к симптомам продромальной стадии проявляются специфические признаки шизофрении — психотические эпизоды, добавила Демьяновская.

На этой стадии у человека появляются галлюцинации, чаще всего слуховые, бред, неадекватные реакции, бедная, разорванная речь, придумывание новых слов, вялая или нелепая мимика и жесты. В некоторых случаях он перестает реагировать на внешние раздражители, разговаривать и отвечать на вопросы, становится подчиняемым или, наоборот, противится любой просьбе, добавила врач.

Со временем, уточнила невролог, шизофрения переходит из острой активной стадии в хроническую, для которой характерны заторможенность, сглаженность эмоций, пассивность, выпадение из социума, утрата навыков самообслуживания. Врач подчеркнула, что первые признаки шизофрении заметить сложно, но при изменении поведения близкого человека важно направить его к специалисту.

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