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09:49, 23 мая 2025Россия

Обновлен рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Работу Путина на посту президента положительно оценили 82 процента россиян
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 82 процента граждан страны. Это следует из обновленного рейтинга главы государства, опубликованного на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о работе Путина высказались 6 процентов россиян, еще 12 процентов воздержались. Кроме того, 82 процента респондентов заявили о доверии президенту. Не доверяют главе государства 9 процентов респондентов, столько же — затруднились с ответом на вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 16 по 18 мая в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее, комментируя высокие рейтинги Путина, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал их с поддержкой населения. По словам официального представителя Кремля, оценка работы главы государства связана с успехами российских войск в зоне специальной военной операции, которые воодушевляют жителей страны.

ЖЗЛ
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