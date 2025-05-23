Похитившего полмиллиарда рублей при реконструкции базы ВДВ бизнесмена заочно осудили

Мазманяну заочно дали 7 лет за хищение 500 млн при реконструкции базы ВДВ в Туле

В Москве Хамовнический суд заочно приговорил бывшего совладельца «Стройсервисгрупп» Рубена Мазманяна к семи годам лишения свободы за хищение полумиллиарда рублей при реконструкции базы 106-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) в Туле. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Мазманян признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он объявлен в международный розыск.

По информации издания, фигурант причастен к хищению около 500 миллионов рублей при реконструкции тульской базы ВДВ и работах на авиационных проектах.

Ранее сообщалось, что в Самаре под суд попали двое московских бизнесменов за экологическую аферу на сумму более 131 миллиона рублей при реконструкции очистных сооружений.