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19:31, 23 мая 2025Культура

Продюсер назвал причины роспуска «ВИА Гры»

Продюсер Иосиф Пригожин: «ВИА Гра» закрылась, потому что исчерпала свой лимит
Андрей Шеньшаков

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о закрытии популярной в прошлом группы «ВИА Гра». Об этом он сообщил в интервью Life.ru.

По мнению Пригожина, прежние хиты, написанные Константином Меладзе, — это шедевры, которые будут жить вечно. Но на данный момент проект попросту исчерпал себя.

«Чтобы заниматься группой, как минимум нужно находиться здесь. Мне кажется, что всему свое время. Их лимит, на мой взгляд, исчерпан. Песни будут жить, но уже без самой группы. Она жила, пока был новый репертуар», — сказал он.

Иосиф считает, что сейчас никто даже не знал состав коллектива, а участниц первых составов, среди которых были Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Надежда Грановская, знали все.

Ранее стало известно, что уехавший из России в 2022 году Меладзе сообщил о закрытии группы «ВИА Гра» и роспуске коллектива.

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