Продюсер заявил об отказах Ефремова от съемок в кино после колонии

Продюсер Дворцов: Михаил Ефремов отказывается от работы в кино после УДО

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что заслуженный артист России Михаил Ефремов отказывается от ролей в кино после условно-досрочного освобождения (УДО). Его комментарий приводит aif.ru.

«Его очень часто приглашают играть в кино, предлагают достойные гонорары и главные роли, но пока Михаил не соглашается», — сообщил продюсер. Дворцов предположил, что причиной отказов могут быть проблемы со здоровьем. Известно, что актер жаловался на хроническую обструктивную болезнь легких.

Ефремова приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось. 9 апреля 2025 года артист вышел из исправительной колонии в Белгородской области.

Ранее сын Ефремова Никита впервые высказался об отце после его освобождения. По его словам, артиста удивило обилие китайских автомобилей на дорогах, а также то, что Юра Борисов сыграл Пушкина.