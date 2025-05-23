Психолог назвала красноречивые признаки кризиса в отношениях

Психолог Вероника Портильо Серрано заявила, что на кризис в отношениях могут указывать несколько красноречивых признаков. Их специалистка назвала в интервью изданию ABC.

Серрано заявила, что партнеры при возникновении конфликтов обычно обсуждают накопившиеся проблемы и вместе ищут пути для их решения. В результате таких ссор, которые являются нормой, укрепляется эмоциональная связь в паре, пояснила она.

Однако на серьезный кризис в отношениях, по словам психолога, указывают нежелание слушать партнера, отсутствие стремления к общению, а также апатия. Когда возникают конфликты, появляются тревога, злость и чувство несправедливости. В этом случае уже стоит обращаться к специалисту, поскольку подобный кризис никогда не пройдет самостоятельно, а только усугубится со временем, заключила Серрано.

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