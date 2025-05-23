Раскрыты подробности плана задержанного за подготовку теракта в Калининграде россиянина

Задержанный в Калининграде диверсант готовился устроить взрыв на пути военных

Задержанный в Калининграде за подготовку теракта россиянин готовил теракт на 9 мая. Подробности плана террориста сообщает ТАСС

По данным издания, мужчина по заданию украинского куратора собирался устроить взрыв на маршруте прохождения парадной колонны военных. Задержанный рассказал, что за установку бомбы куратор пообещал заплатить ему 205 тысяч долларов. В качестве аванса на криптокошелек ему перевели 150 долларов.

О задержании подозреваемого стало известно ранее 23 мая. Возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ.