Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:27, 23 мая 2025Забота о себе

Раскрыты приводящие к исчезновению чувств в отношениях ошибки

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Психолог Марта Барранко заявила, что к постепенному исчезновению чувств в паре приводят несколько распространенных ошибок. Их она назвала в интервью изданию El Español.

По словам Барранко, никогда не стоит отталкивать партнера при попытке с его стороны обнять или поцеловать. Этот жест хоть и кажется незначительным, но в конечном итоге он может разрушить отношения, предупредила она.

Материалы по теме:
Как пережить расставание с любимым человеком? Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
Как пережить расставание с любимым человеком?Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
25 марта 2024
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Даже во время ссоры, продолжила психолог, не нужно проявлять холодность и отстраняться. Кроме того, многие люди не признаются в любви партнеру, поскольку полагают, что тот и сам все прекрасно знает, но именно эти слова являются ключом к крепкому союзу.

В заключение Барранко призвала пары как можно чаще разговаривать об отношениях, чтобы вовремя выявлять проблемы, планировать совместные дела для укрепления связи, научиться слушать и извиняться в случае необходимости.

Ранее психолог Федор Осипов перечислил основные симптомы депрессии. По его словам, это состояние характеризуется полной отстраненностью от жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности первого этапа обмена «1000 на 1000»

    Двое подростков сожгли для видео знамя Победы в российском регионе и пожалели

    Москалькова заявила об остающихся на Украине десятках жителей Курской области

    Названы районы Москвы и области с наибольшим количеством клещей

    Ряд стран помогут России сбить цены на картофель

    Россиянка «голым» платьем нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля

    Продюсер назвал причины роспуска «ВИА Гры»

    Суд США заблокировал решение Трампа

    Лавров назвал сроки передачи Украине проекта совместного меморандума

    Появились кадры с вернувшимися из украинского плена мирными россиянами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости