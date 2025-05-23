Российского актера оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа

Игоря Верника оштрафовали в двукратном размере за неоплату в срок другого штрафа

Мировой суд в Москве оштрафовал актера Игоря Верника за неоплату в срок другого штрафа. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде уточнили, что Вернику вынесли постановление о назначении административного наказания. Ему вменяют часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — «Неуплата административного штрафа в срок». Теперь актеру грозит штраф в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

При этом неизвестно, за какое нарушение Вернику получил штраф ранее. До этого мировой суд Москвы взыскал с артиста задолженность по оплате коммунальных платежей по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.

Ранее на певицу Марию Максакову-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) составили новый иноагентский протокол. Теперь певице грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.