Семья нашла необычный способ помочь пожилому отцу с деменцией

У Тедди Мака, бывшего участника шоу-группы из Великобритании, выступавшего в отелях и ресторанах, в 2013 году началась деменция. О том, какой необычный способ помочь мужчине нашла его семья, написало издание Metro.

В 30 лет Маку дали прозвище «человек-песня» из-за множества музыкальных композиций, которые он мог исполнить наизусть. Сын мужчины Саймон вырос под песни отца, распевающегося в гостиной. Когда же добродушный отец стал агрессивным, именно Саймон настоял, чтобы он обратился к врачу. В 2013 году у британца диагностировали болезнь Альцгеймера.

Мак отрицал болезнь и продолжал вести себя агрессивно, и тогда Саймон позвонил на горячую линию помощи родственникам людей с деменцией. «Женщина объяснила, что все поведение моего отца было вызвано его собственным страхом — и это все изменило. Это дало мне понимание того, что он переживает», — вспоминает он. Сын стал искать то, что могло бы принести отцу облегчение, и понял, что тот все еще помнит любимые песни наизусть. Тогда мужчины начали часами ездить по округе, громко распевая любимые мелодии Теда.

Саймон начал выкладывать в социальных сетях песни отца — и те стали собирать тысячи просмотров. Дошло то того, что Тед заключил контракт с лейблом звукозаписи и получил одну из почетных британских премий за свое творчество. Теперь отец и сын вместе собирают деньги для благотворительных организаций по борьбе с болезнью Альцгеймера.

Ранее психиатр Мария Штань назвала простой и приятный способ защититься от деменции. Для профилактики когнитивных заболеваний она посоветовала скандинавскую ходьбу.