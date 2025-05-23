Следившего за поставками устройств связи российским военным отдали под суд

СК направил в суд дело экс-главы военного представительства Болгарева о взятках

Следователи направили в суд уголовное дело бывшего начальника военного представительства Сергея Болгарева, обвиняемого в получении взяток при исполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, с 2017-го по 2023 год обвиняемый следил за реализацией контрактов с пятигорским заводом «Импульс» на поставку устройств связи российским войскам общей стоимостью 500 миллионов рублей. Болгарев отвечал за качество и техническую приемку поставляемой продукции, однако за взятки от гендиректора предприятия он формально исполнял свои обязанности, считают следователи. Они подсчитали, что незаконное вознаграждение за шесть лет составило 14 миллионов рублей.

Болгарев находится под стражей. Суд арестовал его имущество стоимостью 36 миллионов рублей.