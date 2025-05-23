Стало известно о планах продать OnlyFans

Reuters: Владелец OnlyFans задумал продать сервис за $8 млрд

Владелец OnlyFans хочет продать сервис группе инвесторов, стоимость сделки оценивается в 8 миллиардов долларов. Об этом стало известно Reuters.

По информации агентства, в настоящее время ведутся переговоры с группой инвесторов, которую возглавляет Forest Road Company, инвестиционная фирма из Лос-Анджелеса. Сумма предполагаемой сделки ранее не разглашалась. Источники агентства отметили, что переговоры ведутся с начала весны, а соглашение может быть достигнуто в ближайшие недели, отметили источники, подчеркнув, что сделка не гарантирована.

Потенциальных покупателей сервиса привлекает рост доходов. Показатели Fenix International, которая владеет платформой, резко подскочили на фоне пандемии коронавируса: тогда выручка компании составила 6,6 миллиарда долларов. На настоящий момент единственный акционер компании Fenix International — американец украинского происхождения Леонид Радвинский. Он приобрел OnlyFans в 2018 году.

Британский стриминговый сервис OnlyFans предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Большой популярностью он пользуется в индустрии развлечений для взрослых. Сервис получает 20 процентов от доходов создателей контента.