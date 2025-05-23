ЦБ выпустит памятные монеты в честь российских футбольных клубов

Центробанк выпустит памятные серебряные монеты в честь «Зенита» и «Локомотива»

В 2025 году Центральный банк (ЦБ) РФ выпустит памятные серебряные монеты в честь двух российских футбольных клубов — «Зенита» и «Локомотива». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Описанные монеты пополнят серию «Российский спорт». Первые экземпляры были выпущены в 2023 году и посвящены отечественным спортивным обществам. Монеты новой серии выпустят в честь «знаковых событий и выдающихся спортсменов», связанных с «Зенитом» и «Локомотивом», пояснили в ЦБ.

В дальнейшем серию монет расширят. В следующем году будут выпущены серебряные монеты в честь еще двух ведущих отечественных футбольных клубов — «Спартака» и ЦСКА. Все вышеперечисленные команды, отметили в Банке России, подходят под критерии выпуска. Эти клубы старше 100 лет, представляют массовый вид спорта и отличаются высокими результатами как на российской, так и международной арене, пояснили в ЦБ.

Центробанк не первый раз выпускает памятные монеты, посвященные футболу. До этого он представил монеты в честь Чемпионата мира — 2018, прошедшего в ряде городов РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Саранск, Нижний Новгород. Номинал отчеканенных инвестиционных серебряных монет составил 3 рубля, а золотых — 50 рублей. На их оборотной стороне было рельефное изображение Кубка мира, справа — надпись «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России». Серебряные монеты разошлись тиражом до 300 тысяч штук, золотые — до 100 тысяч.