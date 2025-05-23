Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:20, 23 мая 2025Экономика

ЦБ выпустит памятные монеты в честь российских футбольных клубов

Центробанк выпустит памятные серебряные монеты в честь «Зенита» и «Локомотива»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

В 2025 году Центральный банк (ЦБ) РФ выпустит памятные серебряные монеты в честь двух российских футбольных клубов — «Зенита» и «Локомотива». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Описанные монеты пополнят серию «Российский спорт». Первые экземпляры были выпущены в 2023 году и посвящены отечественным спортивным обществам. Монеты новой серии выпустят в честь «знаковых событий и выдающихся спортсменов», связанных с «Зенитом» и «Локомотивом», пояснили в ЦБ.

В дальнейшем серию монет расширят. В следующем году будут выпущены серебряные монеты в честь еще двух ведущих отечественных футбольных клубов — «Спартака» и ЦСКА. Все вышеперечисленные команды, отметили в Банке России, подходят под критерии выпуска. Эти клубы старше 100 лет, представляют массовый вид спорта и отличаются высокими результатами как на российской, так и международной арене, пояснили в ЦБ.

Центробанк не первый раз выпускает памятные монеты, посвященные футболу. До этого он представил монеты в честь Чемпионата мира — 2018, прошедшего в ряде городов РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Саранск, Нижний Новгород. Номинал отчеканенных инвестиционных серебряных монет составил 3 рубля, а золотых — 50 рублей. На их оборотной стороне было рельефное изображение Кубка мира, справа — надпись «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России». Серебряные монеты разошлись тиражом до 300 тысяч штук, золотые — до 100 тысяч.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Cтало известно о решении IIHF по допуску сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

    Высокопоставленного чиновника из российского региона арестовали за взятку

    Малышева побоялась пробовать неприятное азиатское блюдо и отдала его зрителям

    Бросивший в здание УФСБ коктейль Молотова россиянин получил приговор

    В РПЦ словами об СВО отреагировали на отказ пускать школьницу на ЕГЭ с иконой

    В Магаданской области полицейские спасли 13 дальнобойщиков из паводковой ловушки

    Четырехлетний мальчик пошел плавать в бассейне на курорте Европы и не выжил

    ЦБ понизил курс доллара

    Вэнс ответил на вопрос о военных операциях США за рубежом

    Российский врач спас укушенную змеей пассажирку рейса с Бали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости