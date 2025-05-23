У культового музыканта нашлась 48-летняя дочь

Daily Mail: У Фредди Меркьюри нашлась 48-летняя дочь

У вокалиста британской группы Queen Фредди Меркьюри обнаружилась тайная внебрачная дочь. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на новую книгу с биографией Меркьюри «С любовью, Фредди».

Официально у фронтмена Queen нет биологических детей. Однако исследовательница жизни певца, рок-журналистка Лесли-Энн Джонс выяснила, что девочка родилась после его романа с женой друга в 1976 году. О ее существовании было известно только самому близкому окружению Меркьюри, включая его родителей и сестру, остальным участникам группы, а также его близкой подруге Мэри Остин.

Меркьюри, мать ребенка и ее супруг решили вместе воспитывать ребенка. Фредди часто навещал их и жил у них. Он разговаривал с дочерью каждый день, когда был в турне или в студии звукозаписи.

Сейчас дочери 48 лет. Она живет в Европе, работает врачом и сама является матерью. Женщила намерена скрывать свое родство.

Фредди Меркьюри ушел из жизни 24 ноября 1991 года от бронхопневмонии на фоне СПИДа в возрасте 45 лет 45 лет. Он по сей день остается одним из самых популярных вокалистов в мире. Записанная им песня Bohemian Rhapsody была признана лучшей песней тысячелетия по версии The Official Charts Company.