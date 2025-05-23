Угрожавший пассажирам ножом россиянин стал фигурантом уголовного дела

В Казани возбудили дело в отношении мужчины, угрожавшего пассажирам поезда ножом

В Казани возбудили дело в отношении 44-летнего жителя Волгоградской области, угрожавшего пассажирам поезда ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Дело расследуется по статье о хулиганстве.

Начальник поезда Нижневартовск — Волгоград обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который во время движения распивал спиртное, курил, выражался нецензурно, мешал другим пассажирам, а на требование проводника остановиться отреагировал агрессивно — достал нож, стал им размахивать и высказал угрозы.

На станции Казань-1 сотрудники полиции сняли пассажира с поезда и задержали. В отношении него составлены протоколы о распитии алкоголя и нарушении запрета курения табака в общественном месте.