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09:18, 23 мая 2025Россия

ВСУ ударили по предприятиям российского города

Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по Рыльску Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Рано утром 23 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Рыльск Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, в результате ударов по частным предприятиям в двух административных зданиях взрывной волной выбило окна, а в их гаражах и складах повреждены стеклопакеты и кровля. Одно здание гаража оказалось полностью разрушено.

«Остекление также повреждено в спортзале рыльской детско-юношеской спортивной школе и в двух квартирах МКД», — добавил Хинштейн.

Он также сообщил, что в результате прилета зафиксированы перебои с электричеством, однако сейчас подача энергии полностью возобновлена. Пострадавших, предварительно, нет. В городе продолжается подомовой обход, а на местах работают оперативные службы.

Днем ранее ВСУ нанесли ракетный удар по курскому Льгову. Повреждения получили жилые дома и машины. По данным Хинштейна, пострадали 16 человек, включая детей.

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