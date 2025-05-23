ВСУ ударили по предприятиям российского города

Рано утром 23 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Рыльск Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram.
По его словам, в результате ударов по частным предприятиям в двух административных зданиях взрывной волной выбило окна, а в их гаражах и складах повреждены стеклопакеты и кровля. Одно здание гаража оказалось полностью разрушено.
«Остекление также повреждено в спортзале рыльской детско-юношеской спортивной школе и в двух квартирах МКД», — добавил Хинштейн.
Он также сообщил, что в результате прилета зафиксированы перебои с электричеством, однако сейчас подача энергии полностью возобновлена. Пострадавших, предварительно, нет. В городе продолжается подомовой обход, а на местах работают оперативные службы.
Днем ранее ВСУ нанесли ракетный удар по курскому Льгову. Повреждения получили жилые дома и машины. По данным Хинштейна, пострадали 16 человек, включая детей.