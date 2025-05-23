Живущий в Британии комик из России раскритиковал местную полицию

Комик Кисин заявил, что полиция Британии часто не расследует мелкие преступления

Живущий в Великобритании комик и ведущий подкаста российского происхождения Константин Кисин заявил, что местная полиция часто не расследует мелкие преступления. На британские правоохранительные органы он пожаловался в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), видео вышло на YouTube.

Комик рассказал, что однажды стал жертвой кражи: в Лондоне неизвестные разбили окно его машины и украли куртку. Он обратился в полицию, после чего ему предложили получить компенсацию по страховке. Комик уточнил, что дело было закрыто, хотя на месте преступления были камеры наблюдения.

«Очень многие мелкие преступления просто не расследуются. Это определенная безнаказанность», — отметил Кисин. При этом он заверил, что полиция в Великобритании активно преследует граждан за высказывания в соцсетях, в частности на темы прав некоторых людей.

Ранее популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), живущий в Испании, рассказал, что у него украли кроссовки в спортзале. Юморист заявил, что администрация спортзала не помогла ему найти виновника.

Константин Кисин родился в России, но в возрасте 11 лет уехал учиться в Великобританию, где впоследствии и остался. Работал переводчиком, также пробовал развивать карьеру стендап-комика. Кисин — один из ведущих подкаста Triggernometry, в котором обсуждаются политические и социальные темы.

