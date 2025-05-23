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17:41, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Живущий в Британии комик из России раскритиковал местную полицию

Комик Кисин заявил, что полиция Британии часто не расследует мелкие преступления
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: «вДудь» / Youtube

Живущий в Великобритании комик и ведущий подкаста российского происхождения Константин Кисин заявил, что местная полиция часто не расследует мелкие преступления. На британские правоохранительные органы он пожаловался в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), видео вышло на YouTube.

Комик рассказал, что однажды стал жертвой кражи: в Лондоне неизвестные разбили окно его машины и украли куртку. Он обратился в полицию, после чего ему предложили получить компенсацию по страховке. Комик уточнил, что дело было закрыто, хотя на месте преступления были камеры наблюдения.

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«Очень многие мелкие преступления просто не расследуются. Это определенная безнаказанность», — отметил Кисин. При этом он заверил, что полиция в Великобритании активно преследует граждан за высказывания в соцсетях, в частности на темы прав некоторых людей.

Ранее популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), живущий в Испании, рассказал, что у него украли кроссовки в спортзале. Юморист заявил, что администрация спортзала не помогла ему найти виновника.

Константин Кисин родился в России, но в возрасте 11 лет уехал учиться в Великобританию, где впоследствии и остался. Работал переводчиком, также пробовал развивать карьеру стендап-комика. Кисин — один из ведущих подкаста Triggernometry, в котором обсуждаются политические и социальные темы.

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