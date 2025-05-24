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11:41, 24 мая 2025Культура

Известная певица назвала причины нежелания единственной дочери возвращаться в Россию

Певица Зарубина: Дочь привыкла к жизни в США, она не сможет адаптироваться в РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Ольга Зарубина

Ольга Зарубина. Фото: Photographers / Legion-Media

Кира — единственная дочь певицы Ольги Зарубиной от артиста Александра Малинина — не сможет адаптироваться к жизни в России после долгого пребывания в США, где она выросла. Об этом «МК» заявила Ольга Зарубина.

По ее словам, она хотела, чтобы Кира была вместе с ней в России, но дочь привыкла к американскому образу жизни. Она там живет с пяти лет и ничего другого не видела, объясняет певица причину нежелания Киры возвращаться в Россию. Здесь многие вещи непонятны ей, для нее сменить место жительство очень сложно, как всем рожденным в год Быка, отметила Зарубина.

Зарубина часто общается с дочерью по телефону, ждет летом ее приезда. Сама Ольга давно не летала в США из-за сложных маршрутов и высокой цены на билеты.

Ранее певица заступилась за коллегу Кристину Орбакайте, которой ранее запретили въезжать в Латвию. Зарубина заявила, что любой человек может жить и работать где угодно.

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